Jannik Sinner | foto con l’ex fidanzata | chi è Maria Braccini

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo gli ultimi traguardi raggiunti era impossibile pernon finire nella spirale del gossip. Ad alimentare ancora di più la curiosità attorno alla sua vita privata la grande riservatezza dell’altoatesino, molto restio a parlare delle sue faccende di cuore. In seguito alla vittoria in Coppa Davis, però, il campione ha fatto uno strappo alla regola e si è presentato a Milano, allo Stadio San Siro, con. La modella e influencer che frequenta dal 2020 e che molti additavano come sua exma con la quale, in realtà, il legame è più solido che mai seppur vissuto lontano dalle luci della ribalta.a San Siro con laAd assistere alla partita di Champions ...