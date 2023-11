Iva Zanicchi canta Mon Amour di Annalisa e no | non è intelligenza artificiale

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ivahato Mondie questa volta vi giuro che non si tratta dell’. Al contrario di Maria De Filippi e di Gerry Scotti (qua e qua per sentire le loro versioni) la Mondi Ivaè statata dall’Aquila di Ligonchio in persona. Lo ha fatto nel corso della seconda puntata di Io Canto Generation insieme a una bambina del suo stesso team. Non mentite! Tutti noi in questo momento stiamondo a casa… “HO VISTO LEI CHE BACIA LUI, CHE BACIA LEI, CHE BACIA ME” #IoCantoGeneration pic.twitter.com/23drnKbeDP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 29, 2023 E tutto mi sarei aspettato tranne di sentire laintonare “ho visto lei ...