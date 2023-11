ITS Academy | approvata la legge per il potenzionamento dal Consiglio regionale del Lazio VIDEO

Quali sono i lavori più richiesti in Italia

... Andrea Prete, sottolinea che tra le cause del mismatch vi è la necessità di un migliore orientamento dei giovani verso percorsi formativi, come gli, che offrono elevate opportunità ...

ITS Academy: sempre più POP e sempre più lavoro per i giovani Millionaire il mensile di business più letto

ITS POP DAYS 365: uno spazio virtuale per conoscere gli ITS ... Assolombarda

Il liceo “Cafiero” di Barletta premiato nel concorso “Storie di Alternanza e Competenze”

La studentessa Vanessa Rana si aggiudica il primo posto nelle Camere di Commercio di Bari Maurizio Brunialti – Sede Regionale Rai per la Puglia. Alberto Clarizio – Attore – Stand-up Comedian.

AO* BW JG HS |Rueben Chinyelu featured in NBA Africa documentary series

HS Released on Nov. 21, NBA Africa’s first documentary series “Born and Bred” takes a look at prospects who are attending or previously attended NBA Academy Africa. The first episode of the five-part ...