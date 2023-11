Ita | Lufthansa a Ue | operazione per acquisto 41% per 325 milioni

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –ha presentato oggi a Bruxelles una richiesta alla Commissione Europea per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza di controllo in Ita Airways. Lo comunica la compagnia tedesca.acquisirà una partecipazione del 41% in Ita per 325di euro nell'ambito di un aumento di capitale. "Il ministero italiano dell'Economia e delle Finanze e Deutscheavevano già concordato l'acquisizione della quota di minoranza di Ita Airways nel giugno 2023. L'accordo diprevede anche opzioni che consentiranno adi acquisire le restanti azioni di Ita in un secondo momento", sottolinea il gruppo tedesco. "Ita Airways eGroup inizieranno la loro coa livello commerciale e operativo ...

Ita Airways: Lufthansa entra con il 41%, l'Ue decide a gennaio

, notificato a Bruxelles acquisto 41% diha mandato la notifica alla Commissione dell'Unione europea circa l'acquisizione di una quota di minoranza, pari al 41%, diAirways,...

Ita Airways, Lufthansa e il Tesoro notificano l’operazione alla Ue Corriere della Sera

Mef: notificata a Ue l’operazione Ita-Lufthansa Il Sole 24 ORE

Lufthansa notifies EC of ITA stake purchase

(ANSA) - ROME, NOV 30 - Lufthansa said Thursday it had notified the European Commission of its acquisition of 41% of Italian flag carrier ITA Airways. The EC said it was processing the notification ...

Lufthansa prevede l’acquisizione del 41% di ITA per un investimento di 325 milioni di euro

La notizia dell’approvazione richiesta da Deutsche Lufthansa AG alla Commissione Europea per acquisire una quota di minoranza di controllo in ITA Airways rappresenta un momento cruciale nella storia d ...