Ita Airways | notificato a Bruxelles l’acquisto del 41 per cento da parte di Lufthansa

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il ministero dell’Economia italiano ehannoalla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea l’acquisizione dadel gruppo tedesco di una quota di minoranza del 41 perdi Ita. L’accordo con il Mef per l’ingresso di Deutschenel capitale di Itaera stato raggiunto lo scorso maggio, ma trattandosi di un acquisto che incide sulla concorrenza nel mercato aereo, ci vuole il via libera dell’Unione europea. A settembre, al G20 in India, la premier Giorgia Meloni aveva criticato la Commissione europea per la sua opposizione all’accordo, ma daera arrivata la smentita, facendo sapere che la notifica non era ancora arrivata.scrive in una nota che ...