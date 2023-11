Istat | sale l’occupazione | Benigni FI a Notizie com | “Altro che rdc e mancette | noi abbiamo creato lavoro”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) I prezzi del carrello della spesa rallentano a novembre, l’inflazione è ancora in calo. E il tasso di occupazioneal 61,8%. Secondo le stime preliminariscende allo 0,8%, ma rimane ancora in crescita del 5,8% su base annua. I dati sono ancora provvisori, ma l’andamento dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra un -0,8% su base annua dal +1,7% di ottobre. Il calo risente anche dell’andamento dei prezzi dell’energia. I beni alimentari e per la cura della casa e della persona sono al +5,8% rispetto al +6,1% del mese precedente. Sempre i datiregistrano l’aumento delin Italia anche a ottobre. Il numero degli occupati è di 23 milioni 694mila, e rispetto a ottobre 2022 registra un aumento di 455mila dipendenti permanenti e 66mila autonomi. Il numero dei lavoratori con contratto a ...