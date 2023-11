Israele pronto a nuova fase della guerra Hamas | “60 ostaggi morti in raid”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – "Sappiamo cosa è necessario fare e siamo pronti allasuccessiva"controal terminetregua nella Striscia di Gaza. Ad assicurarlo è il capo delle Forze di difesa israeliane, il tenente generale Herzi Halevi che ieri ha dato il suo via libera alla ripresa dell'operazione di terra una volta finito il cessate il fuoco. Mentre continuano le indiscrezioni sui negoziati per la prorogapausa nelle ostilità iniziata lunedì scorso,intanto "sta facendo quanto in suo potere per il ritorno di tutti gli" trattenuti dadall'attacco del 7 ottobre. Ma i militari israeliani "sono pronti a riprendere immediatamente i combattimenti", le parole durante un briefing con i vertici ...