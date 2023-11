Inveo academy | masterclass Gdpr su prospettiva protezione dei dati

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –annuncia il lancio del secondo evento, fissato per il 6 febbraio 2024. Dopo il successo del primo appuntamento incentrato sulla comparazione trae privacy by design, l'attenzione si sposta ora sulla stretta correlazione tra la norma ISO 19011 e il Regolamento generale sulladei). Ladiè un'occasione imperdibile per i professionisti della data protection desiderosi di ottenere approfondimenti e strumenti operativi fondamentali per assicurare una corretta conformità al. L'evento si distingue per la sua capacità di fornire unaavanzata ...