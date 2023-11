Interporto di Nola | nuovi investimenti per 11 milioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’diè tra i dodici interporti italiani beneficiari di circa 11di euro (contributo complessivo concesso dal MIT) per il completamento della rete interportuale italiana. Si tratta di risorse, relative al Fondo per glie lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previste all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno. In particolare, il finanziamento servirà a implementare il progetto V.A.T. (Velocizzazione Accessi Terminal), finalizzato a realizzare un sistema integrato per la gestione ed il monitoraggio degli accessi e dell’aree interne all’di, ...