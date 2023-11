Inter | Sanchez | “Grande mentalità | reazione da campioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’attaccante dell’Alexisha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio per 3-3 sul campo del Benfica: “Abbiamo compiuto una rimonta che soltanto le grandi squadre possono realizzare. La Champions League è diversa dalla Serie A, bisogna stare attenti a qualsiasi avversario. Complessivamente sono contento per lamia e dei compagni, nello spogliatoio ci siamo detti che il 3-0 era colpa delle nostre disattenzioni. Abbiamo dimostrato di avere unavincente al termine di una partita che potevamo anche vincere“. Il cileno ha poi parlato della sua rete del 3-3 dal dischetto: “Sono abituato a giocare in grandi palcoscenici, il rigore ne è la dimostrazione. Io voglio sempre dare una mano alla squadra, mi piacerebbe giocare sempre per poter vincere tutto“. SportFace.