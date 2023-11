Inter | Inzaghi | ‘Nel primo tempo dovevamo fare di più | me compreso Ma quel tiro di Barella…’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) 2023-11-30 00:42:00 Arrivano conferme: Simoneha analizzato il 3-3 frae Benfica – a Mediaset. Ecco le sue parole. REAZIONE – “Avendo visto una reazione così e avendo sfiorato la vittoria mi prendo tantissime cose buone del secondo. Neldi più, me: abbiamo approcciato male, molli e le partite disono così, non te lo puoi permettere”. SCELTE – “Ho venti titolari, so che posso contare su tutti. Era facile cambiarne 4-5, ma forse dovevo cambiarne di più e non era colpa dei singoli: abbiamo parlato, abbiamo fatto qualche modifica tattica e con un altro spirito. Sedi Barella non fosse finito sul palo avremmo vinto una partita ...