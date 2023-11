Intelligenza artificiale | a Roma il G7 dei Garanti della privacy VIDEO

Leggi su agi

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI - "Lanell'era dei dati", questo il tema che il Garante per la protezione dei dati personali ha scelto per i tre giorni di confronto con le altre Autorità dei 7 Grandi sulle più importanti sfide che la protezione dati si trova oggi ad affrontare. Dal 9 all'11 ottobre si svolgeranno infatti a, nell'ambito del G7 2024 Italia, organizzati dal Garante italiano, i lavori del G7, il cui obiettivo sarà quello di "discutere per definire una proposta comune per una sicura e responsabile circolazione dei dati personali; per armonizzare le tecnologie emergenti e l'con la libertà delle persone; per promuovere una più stretta ed efficace azione di controllo sull'applicazionenormativa in materia di protezione dati". La tavola rotonda ...