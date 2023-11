Intanto Simone viene sospeso per l' incidente a scuola e c' è molto altro

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella seconda puntata di Un professore 2 (in onda stasera su Rai 1 alle 21.30) ritorna a Roma Floriana, l’ex di Dante, e non sarà semplice convivere con Anita, la nuova compagna del prof. Che cosa accadrà con un uomo e due donne sotto lo stesso tetto?per l’che ha coinvolto in palestra Ernesto, ora in coma. “Un professore 2”, la sorpresa dei giovani del cast che cantano la sigla della serie ...