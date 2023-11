Insulti e minacce a Rebecca Staffelli | figlia dell’inviato di Striscia | a processo il rapper Mr Rizzus video

(Di giovedì 30 novembre 2023) “S…ò ladi”: unè finito aper una canzone contro, conduttrice di Radio 105 e opinionista del Grande fratello Vip, nonchédi Valerio, inviato del tg satiricola Notizia.è parte civile delper diffamazione in corso a Monza contro Simone Rizzuto, alias Mr, tlombardo che nel 2019 inserì una frase oltraggiosa («S….o ladiin c…”) in uno dei suoi brani, condividendolo sui social con tanto di commento ulteriormente diffamatorio. Aè finito un altro ragazzo, S. P., della provincia di Sondrio, che aveva riproposto ...

Rebecca Staffelli fa causa al trapper Mr Rizzus: “Istigava altre persone a farmi del male, ho dovuto cambiare casa”

Sul banco degli imputati sono finiti il rapper e Simone P., un altro giovane che ha ricondiviso su Instagram il brano incriminato taggando la ragazza con l'obiettivo di insultarla ...