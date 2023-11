Iniziata rimozione parti della centrale nucleare del Garigliano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono cominciati ieri nelladel(Caserta) i lavori didelle attrezzature posizionate sopra il vessel, il contenitore d’acciaio nel quale durante l’esercizio avveniva la reazione. Questo intervento terminerà nel primo trimestre del 2024. Lo rende noto con un comunicato la Sogin, la società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari. L’attività, svolta da Sogin e dalla sua controllata Nucleco all’interno dell’edifico reattore, si articola in quattro fasi principali. Nella prima, ora in corso, viene allagata la parte interna del vessel. Nella seconda fase si aprirà la parte superiore del vessel (denominata “testa”) permettendo la fuoriuscita dell’acqua che riempirà il canale reattore, fino a sommergere completamente lo stesso vessel posizionato ...