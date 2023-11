Infortunio Zielinski | l' annuncio del centrocampista sulle sue condizioni

(Di giovedì 30 novembre 2023) Come sta Piotr? Se lo chiedono i tifosi del Napoli in vista dell' Inter dopo l'uscita dal campo deldi Mazzarri per un colpo subito da Rudiger a metà secondo tempo....

Come sta PiotrSe lo chiedono i tifosi del Napoli in vista dell' Inter dopo l'uscita dal campo del centrocampista di Mazzarri per un colpo subito da Rudiger a metà secondo tempo.ha accusato un problema alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio quando il risultato era di 2 - 2 al ...

Sfortuna Bentancur, torna dopo otto mesi e va di nuovo ko: starà fuori altri due mesi e mezzo

Brutte notizie per Rodrigo Bentancur. L'ex centrocampista della Juventus ora in forza al Tottenham era tornato in campo dopo otto mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio ma è ...

Da 0 a 10: la clamorosa gaffe in Tv, Anguissa distrugge Garcia, l’Aporia Meret e la soluzione folle per il terzino

Zero alle ricostruzioni forzate, che altro non sono che incredibili gaffe. Nel racconto di Amazon su Zielinski infortunato, e Simeone che gli offre un giubbotto per coprirlo, si dice ...