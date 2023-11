Inflazione & tassi d’interesse | Cna | “Per rilanciare l’economia servono investimenti | banche siano meno rigide”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA – “Il deciso calo dell’registrato dall’Istat è sicuramente positivo. La decelerazione, dovuta prima di tutto alla riduzione dei costi energetici, dovrebbe spingere la Banca centrale europea a una maggiore cautela nella politica dei. Come ha chiesto proprio oggi il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, il quale ha sottolineato che la stretta della Bce per combattere l’si sta rivelando sui prestiti più forte del previsto. Lo verifichiamo anche noi nel confronto quotidiano con i nostri associati. L’impatto di questa politica suglidal lato imprese e sui consumi dal lato famiglie potrebbe avere effetti duraturi su un’economia già ristagnante con concreti rischi depressivi”. Lo si legge in un comunicato della Cna, che poi aggiunge: “In attesa che la Bce di fronte alla ...