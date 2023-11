Inflazione | Panetta “Livello tassi sufficiente a portarla sotto il 2%”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In base alle proiezioni diffuse dalla BCE in settembre e ai dati divenuti successivamente disponibili, l’attualedeisarebbea riportare l’in linea con l’obiettivo del 2% nel medio termine”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio, al convegno “Il Gruppo Bancario Cooperativo: le opportunità e le sfide di un nuovo modello bancario”, organizzato dal Gruppo Iccrea, per i suoi 60 anni di storia, presso la Fiera di Roma.“Le condizioni monetarie dovranno rimanere restrittive per il tempo necessario a consolidare la dis. La durata di questa fase dipenderà dall’evoluzione delle variabili macroeconomiche, potrebbe essere più breve qualora la persistente debolezza dell’attività produttiva accelerare il ...