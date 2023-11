Incidenti stradali | in dieci anni i conducenti senza patente hanno causato 3 mila vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Insi sono contati 2.967 morti sulle strade,dicausati da persone alla guidaperché sospesa, non rinnovata, revocata o in alcuni casi addirittura perché mai conseguita. Il numero dei feriti è sensibilmente più alto, e supera i 50. A ricostruire l’andamento dell’ultimo decennio, sull’elaborazione di dati Istat, è l’ufficio studi di ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), che evidenzia l’aumento dei numeri soprattutto nel 2022: lo scorso anno, infatti, è stato quello più duro, con 342 morti (quasi 100 in più rispetto al 2019) e 7.568 feriti. Per la guida, l’articolo 116 del codice della strada prevede, oggi, una sanzione che va da 5.100 a 30.599 euro ...