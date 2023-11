In corso sciopero dei treni | stop fino alle 17 | protesta contro la mancanza di sicurezza dopo l' incidente a Corigliano Rossano

(Di giovedì 30 novembre 2023) E’ inin tutta Italia lonelle ferrovie perreladisul lavorol’in Calabria. Lodi otto ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal coinvolge tutto il settore e durerà17. Disagi in Liguria per lodi 8 ore delle ferrovie. A Genova, per ora, sono stati...

Sciopero in corso all’ex Ilva di Taranto. I lavoratori di Acciaierie Italia, del sistema degli appalti e di Ilva in amministrazione straordinaria ... (ilfattoquotidiano)

Sciopero in corso all’ex Ilva di Taranto. I sindacati : “Dal governo nessuna risposta chiara - siamo all’eutanasia del siderurgico”

In corso nelle principali città Italia ne lo sciopero dei taxi aderenti ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento ... (247.libero)

Taxi - in corso in tutta Italia lo sciopero dei taxi

“Vogliamo far toccare con mano al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quanto stress ha accumulato il personale di religione in questi lunghi 20 ... (orizzontescuola)

“Concorso insegnanti di religione subito e senza punteggio minimo” : Fensir in sciopero il 10 novembre

Trattative in corso per lo sciopero degli attori

Landini : 'Le piazze saranno piene, governo non ci intimorisce' 'Il governo tenta di non far parlare il Paese del motivo per cui stiamo scioperando ma ... (247.libero)

Era nell’aria. Nel tardo pomeriggio arriva l’ufficialità. Matteo Salvini ha firmato la lettera di precetta zione per ridurre lo Sciopero previsto ... (secoloditalia)

Viva Rai2, Fiorello organizza lo 'sciopero' per Sanremo 2024. E tira in ballo Landini

Ma no, io non lo sapevo! Io ora chiamo Landini e faccio organizzare uno, vado fuori all'... Fiorello senza freni su Scanzi, il sospetto Si parla anche di Mediaset neldella puntata del ...

In corso lo sciopero nelle ferrovie, stop di otto ore fino alle 17 Agenzia ANSA

Sciopero treni in corso: disagi e ritardi di più di 50 minuti, occhio alle cancellazioni GenovaToday

Sciopero dei treni, giornata i disagi per i viaggiatori. I collegamenti garantiti su Trenitalia e Italo

L’incidente ferroviario avvenuto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in cui hanno perso la vita due persone, ha indotto i sindacati a proclamare uno sciopero per giovedì… Leggi ...

Sciopero generale 1 dicembre, a Napoli il comizio in piazza di Landini

già sono stati organizzati 70 pullman e sono in corso decine di assemblee nei luoghi di lavoro dalle quali ci aspettiamo ulteriori apporti» afferma il leader regionale della Uil, che aggiunge: ...