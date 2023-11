IMPIEGATA O AMMINISTRATIVA O PART TIME

Leggi su giornaledellumbria

Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane, filiale di Oderzo ricerca per azienda cliente Un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A20/25H La risorsa verrà inserita in un contesto di altri 2 colleghi in ufficio amministrativo e si occuperà di fatturazione, contabilità fornitori e clienti, intrastat. Si richiede esperienza in ambito amministrativo di almeno 3/4 anni. Si valutano candidati/e disponibili anche ad un orariodi 20/25h settimanali. Luogo di lavoro: Motta di Livenza (TV) Orario:20/25h, dal lunedì al venerdì Contratto di lavoro: a tempo determinato scopo assunzione a lungo termine