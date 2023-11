Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) La linea Meloni fa scuola. Chiedere l'aiuto a Paesi terzi nella gestione dell'immigrazione non è più un tabù. A Regno Unito, Germania e Austria piace l'accordo stipulato dal nostro governo con l'Albania: in Europa si cercano nuove soluzioni per contrastare gli arrivi incontrollati dei clandestini e risolvere un'emergenza che non si ferma neanche con la stagione più fredda.