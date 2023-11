Ilary Blasi | svelato il nome del nipotino appena nato | in pochi se lo aspettavano

Si farà - non si farà? È l'ad Mediaset a fugare i dubbi. Il reality show è confermato anche per l'anno prossimo. «Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi. Quindi l’intenzione - ad oggi - sarebbe quella di andare avanti con lei - non abbiamo motivi per non farlo». Partenza prevista - la primavera 2024