Ilary Blasi e Cristiano Iovino si frequentavano | spuntano i dettagli

Si farà - non si farà? È l'ad Mediaset a fugare i dubbi. Il reality show è confermato anche per l'anno prossimo. «Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi. Quindi l’intenzione - ad oggi - sarebbe quella di andare avanti con lei - non abbiamo motivi per non farlo». Partenza prevista - la primavera 2024

