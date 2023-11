Ilary Blasi a Verissimo | tempesta mediatica Il colpo letale per Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Chi si aspetteva che lo sfogo dia proposito della fine del sua matrimonio con Francescodopo ben 20 anni si esaurisse con il docu-film Unica che ha avuto un incredibile successo su Netflix, sbaglia di grosso.non ha finito di dire la sua verità. Stando alle anticipazioni di(Canale 5) sulla puntata che andrà in onda domenica 3 dicembre,risponderà alle domande dell'amica Silvia Toffanin nella prima e forse unica intervista che intende rilasciare. Il promo della puntata, in onda a partire da oggi pomeriggio su Canale 5, promette "il ritorno di, la sua verità… Dopo lae un lungo silenzio… In esclusiva a ...