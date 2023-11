Ilary Blasi a Verissimo | Silvia Toffanin sfida Belen e Fedez da Venier

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sarà una domenica di gossip a tutti gli effetti quella prevista per il 3 dicembre 2023. Grande attesa per la prima intervista diRodriguez a Domenica In dopo il terzo addio a Stefano De Martino, il fidanzamento (e futuro matrimonio?) con l'imprenditore Elio Lorenzoni e la fine della sua carriera a Mediaset almeno per l'attuale stagione tv. Marapunta a fare il record: ci riuscirà? Attesoa Domenica In in cui si racconterà a cuore aperto toccando tanti temi, della vita pubblica a quella privata e quindi Chiara Ferragni, figli Leone e Vittoria, e la malattia. Chi ha assistito alla registrazione dell'intervista, che si è tenuta la scorsa settimana, parla di un incontro a due voci, fra Mara e Federico pieno di sentimento e a tratti anche commovente. Previsto anche Nino D'Angelo a Domenica In. In questo periodo il ...