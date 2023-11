Ilary Blasi a Verissimo | la sua versione al salotto di Silvia Toffanin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023): dopo l’uscita di “Unica“, la ex letterina sarà ospite danella trasmissione di domenica 3 dicembre. Lo ha dichiarato lei stessa in un reel pubblicato sul suo profilo Instagram.: cosa aspettarci Dopo la fine del matrimonio con il noto calciatore Francesco Totti,ha rilasciato la sua intervista con la suadei fatti in una docu serie Netflix, “Unica”. La sua intervista esclusiva su Netflix ha fatto boom: 2 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. E il successo continua. Il prodotto scala la classifica globale della piattaforma, e raggiunge l’opinione pubblica che si è letteralmente divisa sul tema. La partecipazione al programma ...