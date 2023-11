Il vostro uomo | poster choc di Turetta Cgil fuori controllo | È il brodo della Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il figlio sanosocietà patriarcale? No, Filipposecondo Casapound è esattamente l'opposto: lo specchio di tutto quello che non funziona nella società moderna. Per questo motivo l'associazione di estrema destra ha pensato bene di realizzare addirittura deicon il volto dell'assassino di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata, e lo slogan provocatorio "Ilrieducato", e affiggerli sui muri di Roma. "In questi giorni stiamo sentendo continuamente parlare dicome 'figlio sano del patriarcato' e di 'rieducazione' nelle scuole - spiega Casapound in una nota -.è invece la conseguenza di una società che non fornisce più valori né, tanto meno, esempi. Dopo anni di decostruzione di genere, di deresponsabilizzazione del cittadino, ...