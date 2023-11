Il video della Santanché su Cervinia fa il giro del web Non per la polemica | ma per i super filtri che ringiovaniscono la ministra

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) Più che per i suoi contenuti e l’incredulità per la scelta di cambiare nome a, o per gli anglicismi utilizzati e declinati in cuneese (“reputescion”), ildel Turismo Danielagirato sul sedile posteriore di un’auto sta facendo ildel web per un evidente abuso diche hanno trasformato non poco il voltopolitica di FdI. Il voltograzie aiè stato ringiovanito- e questo probabilmente era l’effetto desiderato – ma i lineamenti sono stati così modificati da farne una sorta di avatar. E infatti non pochi sospettano un uso un pizzico dilettantesco dell’intelligenza artificiale nella confezione del filmato. Ma a scatenarsi come ...