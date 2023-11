Il total black delle principesse Beatrioce ed Eugenie di York per combattere la schiavitù

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un'eleganza decisa, quella dei due ensemble tutti neri die Beatrice di. La prima, in raso, non si risparmia per l'evento organizzato dall'ente di beneficenza che sostiene. La seconda, invece, rispolvera dall'armadio un abito usato per un'occasionemente diversa (eh sì, la veglia funebre della nonna)