Il Telegraph attacca lo United | “Una squadra caotica e senza controllo”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Manchesterieri stava battendo il Galatasaray 3-1, poi il match è terminato 3-3. Ora è all’ultimo posto del girone con 4 punti. Ilcritica la gestione del match delladi Erik ten Hag: “Il Manchesterha segnato nove gol in tre trasferte di Champions League e non ha vinto nessun match. Loha dimostrato in Europa mancanza di. Certo, non aiuta quando il tuo portiere ti delude costantemente, ma non riversiamo tutti i problemi delloin Europa in questa stagione su Andre Onana, anche se la tentazione è quella di coprirti gli occhi ogni volta che la palla si avvicina a lui. Loè stato spesso elettrizzante in attacco e ci sono stati alcuni scorci vividi della visione d’attacco del tecnico per ...