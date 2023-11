Il sindaco di Napoli risponde a De Laurentiis | «Vendere lo stadio al momento è impossibile…»

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gaetano Manfredi,di, ha risposto alle dichiarazioni del presidente del club azzurro che vuole acquistare il Maradona Gaetano Manfredi,di, ha risposto alle dichiarazioni del presidente del club azzurro che vuole acquistare il Maradona. PAROLE – «A noi fa molto piacere che la società voglia investire sullose presenta un progetto concreto con reali investimenti da mettere in campo ed i tempi della realizzazione, noi accoglieremo questa proposta e valuteremo anche la possibilità dilocon il benestare del consiglio comunale. Le condizioni fondamentali sono 2: che l’impianto risponda alle esigenze necessarie per ospitare eventi sportivi internazionali, come gli Europei. E che la capienza sia tale da poter ...

Luciano Spalletti torna a Napoli: riceverà la cittadinanza onoraria

La giunta comunale di, su proposta delGaetano Manfredi , ha approvato oggi la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria dia Luciano Spalletti , l'allenatore di Certaldo che ha ...

Oggi il consigliere Sergio Colella si è espresso così a Palazzo San Giacomo: "Noi non attanagliamo nessuno, rispetto per istituzioni e per il sindaco, una persona perbene e che fa tanto per Napoli!

Gennaro Rispoli) si divide in due momenti: sabato 2 dicembre alle 10.30 con i saluti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Bruno Zuccarelli presidente Ordine dei Medici, Imma Capasso, presidente ...