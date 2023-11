Il sillogismo di Piantedosi Cecchettin come Senna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Perennemente concentrati nel distogliere l’attenzione dal patriarcato in merito al femminicidio di Giulia, la compagine di governo si misura ogni giorno con dichiarazioni a raffica per convincerci che gli uomini che ammazzano le donne siano un evento che non ha nulla a che fare con una mala cultura generale. “Giulia ha incontrato nella sua vita un criminale, che è stato il vero artefice del tragico epilogo della sua vita” Ieri, tra i tanti, si segnala per capacità di analisi e per virtuosismo nella sintesi il ministro all’Interno, Matteo, che ospite della moritura trasmissione Avanti Popolo di Nunzia Di Girolamo su Rai 3 ci spiega che “Giulia ha incontrato nella sua vita un criminale, che è stato il vero artefice del tragico epilogo della sua vita. Sul resto c’è un approfondimento in corso”, spiega il ministro, con un’evidente ...