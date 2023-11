(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilreclama l'Essequibo, arearicca di petrolio, e minaccia di far scoppiare unache preoccupa gli Stati Uniti. Eccopuòre

L'ex ministro conferma i timori di Crosetto: "Altre inchieste in arrivo"

...- dopo le prime esperienze mi sono comportato come se avessi un Pm che mi seguisse come un'. ...di governo conviene fare queste riforme prima non tanto delle elezioni europee quanto del...

Il referendum e l'ombra della guerra: cosa succede tra Venezuela e ... ilGiornale.it

C'è sempre una prima volta: referendum a Val Mara Corriere del Ticino

Il referendum e l'ombra della guerra: cosa succede tra Venezuela e Guyana

L’aria è elettrica in Sudamerica. Un referendum che avrà luogo in Venezuela a breve, il 3 dicembre, ha messo in allerta la piccola Guyana e i suoi custodi, Stati Uniti e Regno Unito, perché potrebbe ...