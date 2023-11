Il punto più basso dalle primarie | il sondaggio che stronca la Schlein

Il diritto alla diagnosi precoce per i neonati è sancito d alla legge 167/2016. La legge impone di ricercare alla nascita 49 malattie. Ma prevede ... (iodonna)

Era nato in Veneto il 3 ottobre ed è morto poco più di un mese dopo. Ettore è il neonato affetto da Sma la cui storia ha contribuito a riaccendere l'interesse sullo screening neonatale esteso. Un diritto sancito dalla legge - che impone di ricercare alla nascita 49 malattie. Ma altre 7 - tra cui la Sma - appunto - hanno tutte le caratteristiche per potere essere valutate. Alcune Regioni lo fanno ma autonomamente. Il Veneto - su base volontaria - da gennaio 2024. Il decreto di aggiornamento dell'elenco manca da due anni

ATP Finals - la vittoria di Sinner su Djokovic un possibile punto di svolta. Ora non è più inferiore a nessuno

