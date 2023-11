Il problema della burocrazia nell’economia digitale | le soluzioni di Tot

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le aziende di tutto il mondo hanno a che fare con la. Questo aspetto, però, in Italia è piuttosto esasperato. Dal punto di vistagestionefatturazione e delle riconciliazioni, sono molte le realtà che hanno iniziato a sviluppare e offrire prodotti innovativi che rispondono a un concetto chiaro: la semplificazione. Come nel caso di Tot. LEGGI ANCHE > La semplificazionegestione delle spese aziendali, il caso Soldo Abbiamo parlato di questa azienda con Bruno Reggiani, Co-founder e COO (Chief Operating Officer) di Tot, che ha messo l’accendo su alcune caratteristiche che i loro prodotti hanno. Strumenti in grado di semplificare quegli aspetti burocratici che, nella maggior parte dei casi, rallentano i lavori di un’impresa e quelli degli imprenditori. Tot, gli ...