Narges Mohammadi - premio Nobel per la pace - comincia uno sciopero della fame

“Senza di lei non ci sarebbe stato nulla di tutto questo” - quando Albert Camus dopo la conquista del Premio Nobel ringraziò il proprio maestro di scuola elementare

Denis Mukwege - il Premio Nobel per la Pace corre per la presidenza del Congo

Molte Fedi : arriva Orhan Pamuk - scrittore premio Nobel per la letteratura nel 2006

Il premio Nobel Parisi sui femminicidi: 'Ipazia vittima di una mentalità patriarcale che sopravvive ancora oggi'

Il premio Nobel Parisi, Ipazia e il patriarcato: «Sopravvive ancora oggi nei femminicidi» Open

Quando Kissinger vinse il Nobel per la pace

Il comitato norvegese prese una decisione molto contestata dopo gli accordi di Parigi del 1973, che dovevano mettere fine alla guerra in Vietnam ...

Ce ne fossero al giorno d’oggi politici della stazza di Henry Kissinger. Sullo scacchiere internazionale, in Occidente come nel resto del mondo, i principali leader di molte nazioni sono alle prese co ...