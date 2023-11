Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 1° dicembre | Matteo innamorato di Maria

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Glide Il8 inerenti alla puntata che verrà trasmessa venerdì 1°2023, rivelano chesi ritroverà in crisi dal punto di vista sentimentale. La giovane venere dopo essere venuta a conoscenza del sentimento chePortelli nutre nei suoi confronti, andrà in confusione, mettendo in dubbio la sua storia d’amore con Vito. Non a conoscenza del sentimento che il contabile prova per la sua amata, Vito continuerà a progettare il matrimonio con la Venere. Agata potrà contare sul supporto di Roberto Landi, che la spronerà ad inseguire il suo sogno ed iscriversi al corso di disegno al quale tanto desidera prendere parte. Scopriamo qualchein più riguardo la nuova puntata de Il...