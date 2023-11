Il Papa | Sono vivo | grazie a Dio non è polmonite ma bronchite

Leggi su agi

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI - "Come vedete. Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. Il motivo è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente.a Dio non era. E' unamolto acuta e infettiva. Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere". Lo ha dettoFrancesco ricevendo in udienza i partecipanti al Seminario di "Etica nella gestione della salute". Nel suo discorso in spagnolo il Pontefice ha sottolineato l'importanza della medicina preventiva osservando che la salute può essere sia "forte" sia "fragile". "La salute poco curata lascia il posto alla fragilità. Mi piace molto la medicina preventiva, perchè previene prima che arrivino gli eventi", ha detto ...