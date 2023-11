Il Napoli si è sfarinato nella seconda metà della ripresa Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilsi è. È quel che scrive la. Fino a sei minuti dal 90’ il risultato era fermo sul 2-2. Ilsbandava, soffriva l’alta marea madridista, ma avrebbe meritato di conservare il pari e di prendersi il pass. La squadra di Walter Mazzarri ha tenuto botta per gran parte del match, anzi per buoni tratti ha pure imposto palleggio e baricentro. Non ha avuto paura di guardare il Real Madrid negli occhi, l’ha attaccato nei limiti delle proprie possibilità. Si è, quando Jude Bellingham è salito sul trono come nel primo tempo e ha imposto la ...