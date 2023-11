Il Napoli ha ritrovato la dignità Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilhala, scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. C’è un’anima anche quando si soccombe, e c’è la forza della ritrovatache ilmette in campo contro la squadra dei record, nel tempio del calcio internazionale. Poi c’è il coraggio, che per ottanta minuti ha retto contro i galacticos. Dal sogno qualificazione si è passati al crollo nell’ultima curva della gara. La sconfitta, un po’ pesante nel punteggio, arriva nei minuti finali, i partenopei dovranno aspettare l’ultima col Braga che ha pareggiato con l’Union Berlino per qualificarsi agli ottavi (ilpuò anche perdere ma con un solo gol di scarto) ma hanno il grande merito di uscire dal Bernabeu a testa alta. LA CONFERENZA DI MAZZARRI Il tecnico del, ...