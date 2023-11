IL MATTINO – Kvaratskhelia-Real Madrid | Perez parla con ADL | un Blancos nel mirino del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023)neldel. Incontro tra ADL eal parano UEFA ilpunta Brahim Diaz.. In occasione del consueto pranzo UEFA che ha preceduto, c’è stata una rivelazione di mercato tra i presidenti Florentinoe Aurelio De Laurentiis. IlsuSecondo quanto svelato da Il, il numero uno deiha confessato all’omologo azzurro di essere rimasto molto colpito dal talento di Khvicha. Un attestato di stima importante per il georgiano. Ma non è tutto. Perché nel dialogo trae ADL si è ...