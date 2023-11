Il grido disperato di Shannen Doherty dopo la terribile notizia | “Non ho finito…”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023, l’amatissima Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210”, da tempo ha annunciato di avere un cancro e periodicamente tiene informati i suoi fan, come quando documentò le terapie alle quali si sottoponeva lo scorso giugno. Era il 2015 quando l’attrice ricevette ladel cancro al seno, mentre lo scorso giugno ha rivelato che le metastasi si erano ormai estese al cervello. In una recente intervista a People laha confessato che il tumore si è esteso fino alle ossa, ma nonostante tutto non ha perso la voglia di vivere, alla quale anzi è attaccata più che mai. “Non ho” L’attrice 52enne è più convinta che mai a portare avanti la sua battaglia: “Non ho finito di vivere – ha dichiarato – non ho finito di ...