Il governo “restituisce” la gestione dell’A24 e della A25 al gruppo Toto Arriva anche un indennizzo di 500milioni

(Di giovedì 30 novembre 2023) Strada dei Parchi riavrà dal 1 gennaio 2024 la concessione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, a condizione che rinunci a tutti i giudizi pendenti. È ciò che prevede un emendamento dei relatori al decreto anticipi. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario, gli vengono riconosciuti 500 milioni di euro (250 nel 2023 e 250 nel 2024). La norma, si legge nella relazione tecnica, consente il superamento del contenzioso tra lo Stato e Strada dei Parchi nel rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25. Ladelle tratte era stata affidata ad Anas dall’agosto 2022 dopo la revoca per gravi inadempimenti decisa dalDraghi il 7 luglio del 2022. Era stata la stessa Strada dei Parchi (società di Carlo) a chiedere di cessare anticipatamente il contratto per l’impossibilità di ottenere i fondi ...