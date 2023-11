Il Governo Meloni valuterà i dipendenti pubblici

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’obiettivo è una macchina della pubblica amministrazione più efficiente. In tale direzione va l’azione del. Il ministro per la PA, Paolo Zangrillo, ha firmato la direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei. Lo riporta una nota precisando che l’obiettivo, nel solco delle esperienze dei modelli adottati nello scenario europeo e Ocse, è quello di attuare una strategia di piena valorizzazione del merito nel contesto organizzativo. La direttiva vuole essere la “bussola” dei dirigenti verso la valorizzazione delle persone delle pubbliche amministrazioni nel loro contesto organizzativo. Come specificato nel documento, qualsiasi sistema di valutazione della performance deve essere infatti improntato innanzitutto alla massima attenzione verso i ...