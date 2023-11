Il caso della “Composizione negoziata” della Samp al centro di un convegno in Università

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Bergamo. La normativa sulla ‘crisi aziendale’ non ha finora fatto breccia in provincia. E nemmeno in Italia, a dire il vero. Al 15 luglio scorso, delle 14 istanze archiviate (sulle 20 complessive presentate alla Camera di Commercio di Bergamo, dai titolari di altrettante imprese) ben 11 (pari al 78,6% del totale) non sono andate a buon fine, a fronte di 3 sole conclusesi positivamente (21,4%); altre 6, infine, risultavano essere ancora ‘in gestione’. A livello nazionale, il numero complessivo delle istanze conclusesi positivamente ha appena raggiunto, in due anni, le cento unità. Ma quali forme giuridiche avevano le società bergamasche che hanno fatto ricorso alla ‘’? Il 70% era composto da Srl, il 5% da Spa e un altro 5% da Srls. ...