Idroelettrico | Fontana non ha dubbi | “Ecco perché va valorizzato”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) In merito ad una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Giornale” è intervenuto il governatore della regione Lombardia, AttilioNon si tratta affatto della prima volta che si dimostri favorevole in merito a questo argomento. Nelle ultime ore ha ribadito il proprio pensiero e si è schierato dalla parte di chi sposa il progetto che riguarda il mondo dell’. A parlarne è il governatore della Lombardia, Attilio. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Giornale“. Anche se, allo stesso tempo, il governo non ha mostrato particolare interesse ad affrontare questo tema. Il governatore della regione Lombardia, Attilio(Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che nello scorso Cdm di martedì si è parlato decisamente di altro. Una delusione che non ha mai ...