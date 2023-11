I VOLTI DI TARANTO

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 novembre 2023) La nuova narrazione del territorio: il fotogiornalismo di Tiziana Grassi in un calendario solidale musicale– 700di tarantini in un Calendario solidale musicale. Sarà presentato venerdì 1° dicembre alle ore 18:00 apresso la Biblioteca Comunale “Acclavio”, in via Salinella 31. I proventi andranno al Reparto di Pediatria Oncoematologica dell’Ospedale SS. Annunziata di. Il direttore Valerio Cecinati: “In queste iniziative solidali, la società civile diregala un segno di speranza”. La narrazione delle figure positive diimpegnate per il bene comune, che la giornalista Tiziana Grassi ha già raccontato nei due volumi corali “. Storie di chi investe nella felicità del territorio. I seminatori di cambiamento dalla ...