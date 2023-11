I videogiochi a tema storia più famosi di sempre

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ioggi rappresentano un mercato enorme dal punto di vista economico. Questo grande allargamento è dovuto anche al cambiamento di paradigma nei loro confronti: non sono più ritenuti solo passatempi poco utili alla formazione caratteriale e culturale ma vengono utilizzati come strumenti di apprendimento. Spesso accade con giochi creati per comprendere meccanismi come il riciclaggio