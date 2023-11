I pronostici di Conference League | si gioca la 5ª giornata | occasioni Tel Aviv e Ferenvaros

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non solo l’Europa, siun turno importante anche in. In campo una squadra italiana, la Fiorentina contro il Genk. Trasferta per il Maccabi Telcontro il Breidablik e per la Dinamo Zagabria contro l’Astana. L’Az è nettamente favorito contro lo Zrinjski, promette emozioni anche Besiktas-Brugge. A chiudere le prime gare la trasferta del Lille sul campo del Ljubljana. Nelle altre partite l’Aston Villa è favorito sul Legia e il Francoforte sul Paok. Si preannuncia equilibrio tra Nordsjaelland e Fenerbahce, infine la trasferta del Ludogorets contro il Trnava. Foto di Claudio Giovannini / AnsaIdiBreidablik-Maccabi Tel2 Gli ospiti sono in corsa per il primo posto, i ...